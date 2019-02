(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Abbiamo necessità di sapere quali sono i programmi che la Figc intende portare avanti sul calcio femminile, per investire con chiarezza. Cosa che noi già stiamo facendo”. È l’appello che il vicepresidente esecutivo della Roma, Mauro Baldissoni, rivolge alla Federcalcio e in particolare alla responsabile della Divisione calcio femminile, Francesca Sanzone, anch’essa presente alla presentazione dell’e-book ‘Donne di calcio’ di Tiziana Pikler nella sede dell’Istituto per il Credito sportivo. “Sentiamo ancora incertezza sul calcio femminile – ha aggiunto Baldissoni – non abbiamo ancora capito come intenderà occuparsi la Federazione su questo tema, l’inquadramento di queste ragazze. Professionismo o meno, dobbiamo metterle in condizione di fare quello che le società professionistiche richiedono. Se vogliamo l’eccellenza dobbiamo avere gli strumenti per farlo, quindi chiedere alle ragazze una disponibilità ancora maggiore e i mezzi per gestire l’inquadramento di questo mondo”.