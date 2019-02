(ANSA) – TERNI, 6 FEB – “Sono venuto a ringraziare il sindaco e la sua squadra, la città cambia e va avanti. Ma ora l’obiettivo è che cambi tutta l’Umbria, la sinistra ha fatto anche troppi disastri quindi il sostegno mio e del Governo totale”: lo ha detto il segretario della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un incontro con i militanti a Terni. Il leader del Carroccio è stato accolto dal sindaco Leonardo Latini e dal commissario Barbara Saltamartini. “Ci sono Comuni importanti che andranno al voto – ha ricordato Salvini -, da Perugia ad Orvieto a Foligno. Siamo pronti, abbiamo tanti uomini e donne della Lega e tanti umbri che non hanno mai fatto politica e che si stanno avvicinando. L’Umbria è una terra bellissima, ma male amministrata, poco raggiungibile, con una sanità che invece di andare avanti va indietro, con un’agricoltura che meriterebbe più attenzione e più sostegno. Sono gli umbri che ci dicono ‘fate presto, tocca a voi’ e noi ci stiamo preparando”. In merito al commissariamento della Lega Terni, Salvini ha spiegato che è stato deciso “per aiutare e sostenere”. “Non abbiamo mai governato da queste parti – ha aggiunto – quindi l’entusiasmo va accompagnato e coordinato”. “Grazie Matteo – ha quindi detto Latini – perché per Terni ci sei sempre. Qui a Terni andremo avanti per cinque anni e poi andremo avanti altrettanti per continuare a cambiare la città e liberarla dalle pastoie e dalla vecchia politica”. All’iniziativa hanno partecipato anche il segretario della Lega Umbria Virginio Caparvi e il sen. Luca Briziarelli e l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti. (ANSA).