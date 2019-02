(ANSA) – NAPOLI, 6 FEB – “Dispiace che Hamsik vada via perché dal 2007 è bandiera della nostra squadra, è un grande capitano, una persona che rimarrà per sempre nel cuore della nostra città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando l’addio di Marek Hamsik che lascia il Napoli per trasferirsi in Cina. “Chiaramente i calciatori nella loro vita sempre più spesso scelgono lidi sportivi dove si hanno maggiori soddisfazioni non tanto calcistiche ma economiche – ha aggiunto il sindaco – Sono scelte professionali che vanno rispettate anche se mi avrebbe fatto piacere poter contare su Hamsik fino alla fine della sua carriera calcistica, ma lo abbiamo avuto con noi per tanti anni e ha dimostrato di essere un napoletano a tutti gli effetti”.