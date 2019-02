(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è l’unico candidato a succedere a se stesso nelle elezioni previste per il 5 giugno prossimo a Parigi. Lo ha reso noto la federazione internazionale, informando che solo il nome dell’avvocato elvetico, 48 anni, è stato proposto entro i termini prefissati. Prima del voto, ricorsa ancora la Fifa, la candidatura sarà sottoposta alle consuete verifiche di eleggibilità e integrità. Infantino è stato eletto presidente della Fifa per la prima volta nel 2016, in seguito alle dimissioni di Joseph Blatter che era stato confermato nella carica nel 2015. Il prossimo mandato si concluderà nel 2023.