(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Il ritorno di Neymar a Barcellona? Mai parlato né sentito il padre del ragazzo. Stiamo già pianificando le strategie della nuova stagione e posso garantire che il nome di Neymar non è fra quelli che valutiamo. Neymar gioca nel PSG e non credo vogliano cederlo. Messi? Da come sta rendendo, il rinnovo del contratto mi sembra una cosa possibile”. Così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parlando dei due fuoriclasse ai microfoni di Cadena Cope. “Con Leo dobbiamo parlare di contratto, dipenderà da lui e dalla sua voglia di restare in blaugrana”, aggiunge il massimo dirigente del club catalano. Sulla possibile candidatura di Gerard Piqué e Pep Guardiola alla carica di presidente del Barcellona, Bartomeu è fin troppo chiaro: “Se Pep si presenterà, lo voterò. Dovrebbero candidarsi assieme, sarebbe davvero una bomba”.