(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Prima di tutto è una bella sensazione essere di nuovo in sella alla moto e mi sono divertito anche se era molto difficile fisicamente, perché faceva molto caldo per il primo test”. Valentino Rossi si dice soddisfatto del comportamento della sua Yamaha nel primo giorno di test a Sepang in Malesia in vista del via della stagione 2019 della MotoGp. ”La prima giornata è abbastanza positiva per noi – aggiunge pilota pesarese – perché ho sempre avuto un buon feeling con la moto e abbiamo lavorato molto sul miglioramento della grip e dei nostri tempi sul giro, specialmente con pneumatici usati. Dato che è il primo giorno – ammette Valentino Rossi – ho guardato un po’ il ritmo dei ragazzi forti, e non siamo così male. Sembra che abbiamo apportato alcuni miglioramenti rispetto allo scorso anno”.