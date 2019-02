(ANSA) – AARE (SVEZIA), 6 FEB – Con l’argento vinto oggi in superG, il francese Joahn Clarey è l’atleta più anziano che mai abbia vinto una medaglia mondiale nello sci alpino: è infatti nato a Tignes l’8 gennaio del 1981. Fisico possente con un altezza di un metro e 91cm, Johan non ha mai vinto in coppa del mondo e quest’anno aveva ottenuto come miglior risultato in carriera un prestigioso secondo post nel superG di KitzbuEhel. Ma Clarey è soprattutto lo sciatore più veloce del mondo: nel 2013 sulla Lauberhorn di Wengen raggiunse infatti la velocità massima di 161,9 km/h.