(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 6 FEB – Poliziotti hanno salvato un indiano di 44 anni ferito gravemente in uno scontro con un suo connazionale dove è stato colpito da un coccio di vetro alla gola. Gli agenti hanno manovrato per evitargli un’emorragia mortale estraendo un frammento di 2 cm vicino alla carotide e alla giugulare esterna tamponando la lesione in attesa del 118. La polizia ha arrestato l’aggressore, un 50enne indiano, per tentato omicidio. Tra i due c’era stata una lite durante la quale il 50enne ha utilizzato il collo di una bottiglia rotta per colpire l’altro. L’episodio è stato in via Verdi ieri pomeriggio vicino alla stazione. La polizia è intervenuta preso perché i cittadini hanno segnalato un alterco in strada. Mentre il ferito veniva portato al pronto soccorso, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’aggressore e lo hanno trovato in un kebab. Il 50enne, irregolare in Italia, ha ammesso le sue colpe ed è stato portato in carcere a Sollicciano. L’arresto è stato convalidato.(ANSA).