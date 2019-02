(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Grandissimo #DominikParis campione del mondo nel #SuperG ad #Are2019. Che anno straordinario per lui e per l’Italia! Grazie di tutto campione”. Lo scrive, su Twitter, Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, commentando la vittoria dell’azzurro sulle neri di Aare, in Svezia, nel SuperG.