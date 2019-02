(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Edvald Boasson Hagen inaugura come meglio non avrebbe potuto la stagione agonistica 2019. Il norvegese ha infatti vinto la cronometro d’apertura della Vuelta Valenciana di ciclismo, disputata sui 10,2 chilometri di un circuito cittadino, a Orihuela. Il corridore della Dimension Data, con il tempo di 12’55″163, ha preceduto di 05″364 lo spagnolo Ion Izagirre e di 06″960 il tedesco Tony Martin. Miglior italiano Diego Rosa, che si è piazzato 11/o con 20″605 di ritardo dal vincitore. Tredicesimo posto per il vincitore del Tour de France 2018, Geraint Thomas, a 20″692. Domani i corridori saranno impegnati nella prima tappa in linea, su un percorso lungo 166 chilometri, con partenza e arrivo ad Alicante.