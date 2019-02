(ANSA) – BRUXELLES, 6 FEB – “Sono meno cattolico del mio amico Tusk. Credo nel paradiso, non ho mai visto l’inferno, salvo da quando lavoro qui. Questo è un inferno”. Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker a chi chiede di commentare la frase del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ha trovato un posto all’inferno per chi ha voluto la Brexit senza nemmeno un piano su come realizzarla in sicurezza.