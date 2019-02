(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Il mese prossimo (22 marzo) John Benjamin Toshack compirà 70 anni. Un bel traguardo per uno dei personaggi più famosi del calcio gallese e mondiale. Nato a Cardiff, da calciatore vanta un passato anche nel Liverpool, da allenatore ha guidato in due momenti diversi il Real Madrid (per lui un’esperienza anche a Catania). Oggi Toshack, parlando a Radio Marca, ha ammesso che “Leo Messi è chiaramente un calciatore al di sopra del contesto”, fra quelli “visti nella mia vita personale e professionale”. “Ho quasi 70 anni e ne ho visti di giocatori, ma nessuno è come Messi – ha aggiunto -. C’è lui, poi vengono gli altri”. Per Toshack, Messi “fa cose da ‘Playstation'”. Toshack ha respinto tutti i paragoni tra Messi e il resto dei calciatori, ammettendo comunque la bravura di Cristiano Ronaldo. “Ho punti in comune con lui – dice – come essere stato allo Sporting Lisbona o al Real Madrid. CR7, però, possiede delle cose allenatori e tifosi non amano”.