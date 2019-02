(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Lavoriamo per avere uniformità. Avremo squadre arbitrali provenienti dallo stesso Paese e, se non sarà possibile, formeremo squadre con arbitri che non partecipano a campionati col Var affiancati da colleghi che lavorano ogni settimana con questa tecnologia”. Così il capo arbitrale dell’Uefa, Roberto Rosetti, nel corso del ‘Var media briefing’ tenuto a Roma al termine della riunione del comitato esecutivo della confederazione, ha parlato dell’esordio del sistema in Champions League, la prossima settimana, dagli ottavi di finale del torneo. “Il progetto Var non è perfetto, le decisioni controverse ci sono ancora ma l’obiettivo è arrivare ad eliminare gli errori chiari. Tutti gli arbitri devono usarle il sistema alla stessa maniera nel modo più coerente possibile”, ha aggiunto, annunciando poi che “dovranno essere sanzionati i giocatori che chiedono l’intervento del Var mimando il gesto del video. Non si può fare, così come non si può interferire con la visione delle immagini da parte dell’arbitro”.