(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “Ceferin boccia il Mondiale a 48 squadre? Ne discuteremo, parliamo con tutti e ascoltiamo le federazioni. Poi si vedrà. Non penso che la Uefa partecipi a un Mondiale, sono le federazioni che partecipano e sta a loro esprimersi per prime”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, intercettato dai cronisti all’Hilton di Roma, replica al numero uno del massimo organismo europeo, Aleksander Ceferin, che in un’intervista a ‘Le Monde’ si è detto contrario al Mondiale a 48 squadre.