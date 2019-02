(ANSA) – ROMA, 6 FEB – “La memoria, dopo aver citato anche le fonti che testimoniano di fatto il dirottamento della nave dalle autorità maltesi verso l’Italia, dimostra in maniera netta come ogni azione del titolare del Viminale abbia avuto esclusivamente una finalità di pubblico interesse”. E’ quanto si legge nella memoria appena presentata in Giunta per le Immunità dal ministro Salvini sul caso della nave Diciotti.