(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare insieme per recuperare il tempo perduto. Tutti noi abbiamo investito nello sviluppo del calcio e nell’obiettivo di trasferire questo sviluppo verso la Fifa e il resto del mondo. Vogliamo essere innovatori. Ora ho la fortuna di essere a capo di una Fifa forte e solida, con ricavi, piani sviluppo e provvigioni da record. Vogliamo continuare nella nostra attività di sviluppo, il calcio deve essere sempre più globale”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino al 43° Congresso Uefa a Roma. “Per me è sempre un motivo di grande emozione esprimermi di fronte a una platea Uefa -ha detto il capo del calcio mondiale. E non è facile, perché ho trascorso numerosi anni qui. Ho iniziato 20 anni fa alla Uefa, quando i ricavi di Champions più Europei erano più bassi dei mondiali Fifa. Questo scenario è cambiato in positivo radicalmente grazie alla visione e al lavoro dei dirigenti Uefa”.