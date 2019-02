(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Dicendo alla Fifa che noi non concordiamo con le sue proposte sulla Global Nations League e sul Mondiale per club, dimostriamo rispetto nei suoi confronti e in quelli del calcio, lo sport che amiamo e vogliamo proteggere. Speriamo che la Fifa ci dimostri altrettanto rispetto ascoltando il nostro punto di vista. La Uefa e il calcio europeo meritano di essere rispettati”. Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, rivolgendosi al numero uno della Fifa Gianni Infantino, nel suo intervento al 43° Congresso del massimo organismo calcistico europeo in corso a Roma. “Rispetto significa lavorare insieme – ha aggiunto Ceferin – ma allo stesso tempo dire quando non si è d’accordo. Spesso sono quelli che dicono sempre sì a condurre i leader alla rovina. Chi espone il proprio dissenso in modo moderato, ragionevole e costruttivo, può impedire certi errori”.