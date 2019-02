(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Penso che il Governo tutte le volte che si è trovato davanti a un problema si è messo al tavolo per discuterne e trovare una soluzione. L’importante è mettersi al tavolo perché se ognuno va per conto suo poi diventa difficile trovare una sintesi”. Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della Lega alla presidenza del Consiglio, in merito alle polemiche nel governo sulla Tav. Tema che, ricorda Giorgetti non è stato “definito in modo preciso nel contratto di Governo” e quindi “chiaramente adesso il problema deve essere gestito politicamente”.