(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Facebook potrà continuare a raccogliere dati dei propri utenti in Germania ricavati da altri siti e app solo con il consenso degli interessati: lo ha stabilito l’autorità antitrust tedesca. La decisione dell’ufficio federale antitrust, riferisce la Bbc online, riguarda anche i dati ricavati da altre app di Facebook, come Instagram. Facebook ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione, che riguarda solo gli utenti in Germania ma potrebbe avere ripercussioni anche in altri Paesi.