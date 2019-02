(ANSA) – AARE (SVEZIA), 7 FEB – L’austriaca Stephanie Venier in 1.02.66 è stata la più veloce nella 3/a prova cronometrata della discesa mondiale di Aare. Seguono la svizzera Wendy Holdener in 1.02.75 e le altre austriache Tamara Tippler e Ricarda Haas ex aequo in 1.02.85. La prova è stata sul più corto percorso del superG a causa di vento e nebbia in quota. Miglior azzurra, con una prova senza forzare e qualche problema nell’atterraggio su un salto, è stata Sofia Goggia in 1.03.56 e 15/o tempo. Più’ indietro Nadia Fanchini in 1.03.68 , Nicol Delago in 1.03.69, Francesca Marsaglia in 1.03.94, Federica Brignone in 1.04.38 e Marta Bassino in 1.05.22. Tra loro Brignone, Bassino e Delago saranno in gara per l’Italia domani nella combinata iridata. Anche questa prova è stata invece disertata dalla statunitense Mikaela Shiffrin: ad Aare non gareggerà in discesa e neppure in combinata pur essendo argento olimpico in questa disciplina.