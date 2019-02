(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “La Federcalcio ha preso le misure che doveva prendere, ovviamente non è mai facile agire in questi casi: mi sembra che Gravina e il suo team sono assolutamente nel giusto e che vadano avanti così”. Dopo il numero uno della Uefa Aleskander Ceferin, anche il presidente della Fifa Gianni Infantino si schiera al fianco della Figc plaudendo alle norme contro il razzismo negli stadi italiani. “Questi sono temi che spesso si tendono a dimenticare e finché poi succede di nuovo qualcosa. La Figc sta facendo un grande lavoro con Gabriele (Gravina, ndr)”, ha aggiunto il capo del calcio mondiale. Bisogna prendere sul serio tutte le situazioni – ha concluso Infantino – anche dare il buon esempio da parte dei dirigenti. È facile condannare, ci sono degli idioti che sono razzisti e bisogna escluderli ma anche tutti i dirigenti devono contribuire ricordando a tutti che il calcio è un gioco. Così bisogna prenderlo, senza isterie e aggressioni inutili e che sfociano in altre situazioni”.