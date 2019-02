(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Se il governo darà le garanzie per la candidatura di Torino a ospitare le Atp Finals di tennis? Dobbiamo capire se ci sono le condizioni affinché il Governo, ma anche il Parlamento, in qualche modo possa supportare uno sforzo di questo tipo. Perché l’onere è significativo, ci vogliono circa 100 milioni di euro”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla candidatura di Torino per ospitare le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2025.