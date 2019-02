(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Quando credo in qualcosa vado fino in fondo. Mi hanno fatto piacere le parole di Ceferin perché nel momento in cui un percorso non solo viene difeso ma condiviso dal massimo esponente Uefa è una grande soddisfazione”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle nuove norme della Federcalcio contro il razzismo. Provvedimenti che oggi hanno riscosso il plauso del presidente della Uefa Ceferin, e poi anche del numero uno della Fifa Infantino. “Noi – aggiunge a margine del congresso Uefa in corso a Roma – abbiamo un buon rapporto diretto con la Uefa e un ottimo rapporto di amicizia storica con il presidente Infantino della Fifa. Ci adopereremo, come stiamo già facendo, per avvicinare la varie posizioni”.