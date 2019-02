(ANSA) – MILANO, 07 FEB – La grande disponibilità di Icardi, il rapporto con Spalletti e le prime difficoltà col calcio italiano: Lautaro Martinez si racconta in un’intervista a La Nacion, in cui torna a parlare anche del tweet di insulti che suo padre rivolse al tecnico dell’Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Tottenham in Champions League. “Tra me e Spalletti va tutto molto bene. Si è sistemato tutto. Gli ho spiegato -racconta Lautaro- che mio padre è stato un giocatore, che è nato dentro uno spogliatoio, mi ha cresciuto in uno stadio e questa è la passione di famiglia. Mio padre ha sbagliato, è certo. Però è umano e ha reagito per suo figlio. Ora va tutto bene. Mi alleno e aspetto il mio momento. Devo approfittare delle opportunità che mi danno”. I tifosi si aspettano molto dal giovane argentino, sognano di vederlo segnare in coppia con Icardi. Finora l’intesa sembra non decollare, ma il rapporto tra i due è ottimo: “Mauro mi ha aiutato molto fin dal primo giorno. Mi ha aiutato anche a cercare casa”.