(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Sarà Calvarese di Teramo a dirigere sabato alle 18 Fiorentina-Napoli, incontro della 23/a giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie A. Sempre sabato, per Parma-Inter in programma alle 20,30 è stato designato Irrati di Pistoia. Domani in campo la Roma a Chievo, con direzione affidata ad Abisso di Palermo. Domenica, tra gli altri incontri, sassuolo-Juve sarà diretta Mazzoleni di Bergamo e Milan-Cagliari da La Penna di Roma. Per le altre partite, Atalanta-Spal: Massa di Imperia; Bologna-Genoa (ore 12.30): Rocchi di Firenze; Sampdoria-Frosinone: Marinelli di Tivoli; Torino-Udinese: Guida di Torre Annunziata.