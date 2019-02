(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Un capitano esordiente e dieci cambi rispetto alla squadra che la scorsa settimana ha battuto la Francia a Parigi: il ct del Galles, Warren Gatland, ha scelto la discontinuità nel decidere la formazione che sabato all’Olimpico affronterà l’Italia nel secondo turno del Sei Nazioni. “Abbiamo fatto alcuni cambi – ha dichiarato il tecnico – e ci sarà una grande opportunità per alcuni giocatori di mettersi in mostra. Jonathan Davies sarà capitano, un’occasione importante per mostrare la sua leadership”. Davies “L’Italia – ha detto ancora Gatland – avrà voglia di riscattare la prestazione della scorsa partita davanti al proprio pubblico. Hanno una squadra esperta e vorranno fare le cose giuste dopo la sconfitta nella gara iniziale (33-20 in Scozia, ndr). Questa la formazione del Galles: 15 Williams, 14 Holmes, 13 J.Davies, 12 Watkin, 11 Adams, 10 Biggar, 9 A.Davies, 8 Navidi, 7 Young, 6 Wainwright, 5 Beard, 4 Ball, 3 Lee, 2 Dee, 1 Smith (Elias, Jones, Lewis, Wyn Jones, Moriarty, Davies, Anscombe, Amos).