(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Sulla possibile candidatura dell’Italia a ospitare l’Europeo di calcio del 2028 “a me fa solo piacere che quanto indicato in un percorso di piattaforma programmatica da me messo a disposizione delle componenti venga condiviso anche dalla parte politica. Evidentemente abbiamo tracciato un percorso condiviso”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del 43/o congresso della Uefa a Roma. Poco prima, nel suo intervento, il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, aveva confermato “la disponibilità di essere protagonisti anche di altre sfide da cogliere” oltre quella dell’Europeo itinerante del 2020 e del prossimo Europeo Under 21 in programma in Italia e San Marino quest’anno.