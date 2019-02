(ANSA) – ROMA, 7 FEB – La Federbasket ha già aperto un’inchiesta sulla vicenda delle scommesse effettuate sui campionati giovanili denunciata oggi dal Corriere della Sera. Lo si apprende da fonti della federazione presieduta da Gianni Petrucci, che sottolineano come sia allo studio una proposta – di intesa con il Coni – da presentare al governo affinchè si apra l’iter per una legge che vieti le scommesse sui campionati giovanili. Legge che peraltro è già in vigore in alcuni Paesi, come ad esempio la Danimarca.