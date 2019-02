(ANSA) – BRUXELLES, 7 FEB – Nel suo incontro col presidente Jean Claude Juncker, Theresa May ha presentato tre proposte per superare l’impasse che si è creata a Westminster sulla Brexit, ed in particolare sul backstop, il sistema di garanzia per assicurare frontiere aperte sull’isola d’Irlanda, secondo quanto apprende l’ANSA. Più in particolare la premier ha avanzato l’ipotesi di un meccanismo di uscita dal backstop; quella di un limite temporale; e una terza idea su accordi alternativi. Mentre le prime due ipotesi non sono assolutamente percorribili poiché richiederebbero la riapertura dei negoziati sull’Accordo di divorzio che l’Ue non vuole, quella sugli accordi alternativi è una strada esplorabile nel quadro della Dichiarazione politica congiunta sulla partnership futura, come peraltro aveva affermato ieri il presidente Jean Claude Juncker durante la sua conferenza stampa col premier irlandese Leo Varadkar. Tuttavia questi accordi alternativi sono completamente da costruire.