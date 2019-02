(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Si giocherà il prossimo 23 marzo alle ore 18 la partita di Serie B tra Lecce e Ascoli, valida per la terza giornata del girone di ritorno, che il primo febbraio scorso era stata sospesa dall’arbitro, dopo soli 4 secondi dall’inizio, in seguito al grave incidente occorso, in uno scontro fortuito di gioco, al calciatore del Lecce Manuel Scavone, le cui condizioni erano apparse subito gravi e preoccupanti. Lo ha deciso la Lega di Serie B. Il 32enne centrocampista del Lecce perse i sensi dopo uno scontro con il giocatore ascolano Giacomo Beretta. La partita, peraltro appena cominciata, fu subito sospesa. Scavone dopo il ricovero e cure è stato dimesso dall’ospedale, ma indossa un collare e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.