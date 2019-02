(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Sabato all’Olimpico arriva il Galles, per la seconda giornata del 6 Nazioni, e il ct dell’Italrugby Conor O’Shea opera due cambi nel XV azzurro rispetto alla gara di esordio contro la Scozia persa sabato scorso a Edimburgo. C’è l’inserimento di Edoardo Padovani e torna Nicola ‘Bibi’ Quaglio, che sostituiscono Castello e Lovotti, entrambi influenzati. Conferma in mediana per la coppia Allan-Palazzani, quest’ultimo entrato last minute contro la Scozia in seguito all’infortunio di Tebaldi. Terza linea con capitan Parisse, Steyn e Negri. Conferma per Sisi al fianco di Budd in seconda linea e per Ferrari-Ghiraldini in prima linea insieme a Quaglio. Questo il XV dell’Italia che scenderà in campo sabato contro il Galles: 15 Hayward, 14 Padovani, 13 Campagnaro, 12 Morisi, 11 Esposito, 10 Allan, 9 Palazzani, 8 Parisse, 7 Steyn, 6 Negri, 5 Budd, 4 Sisi, 3 Ferrari, 2 Ghiraldini, 1 Quaglio. (16 Bigi, 17 Traoré, 18 Pasquale, 19 Ruzza, 20 Barbini, 21 Gori, 22 McKinley, 23 Benvenuti).