(ANSA) – LONDRA, 7 FEB – Theresa May vuole condurre in porto la Brexit e farlo “nei tempi previsti”, entro il 29 marzo. Lo ha detto a Bruxelles a conclusione di colloqui con i leader Ue definiti “vigorosi, ma costruttivi”. La premier britannica si è detta certa del desiderio degli interlocutori di arrivare a un divorzio “con un accordo”. Ha insistito peraltro sulla necessità di cambiamenti “legalmente vincolanti” al backstop sul confine irlandese, pure riconoscendo che si tratta di un obiettivo e che nuovi colloqui al riguardo devono ancora partire. May ha colto l’occasione della sua missione a Bruxelles anche per bacchettare – seppure senza alzare troppo i toni – il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk per la sua uscita di ieri sui brexiteers britannici che meriterebbero “l’inferno”. Parole che “hanno causato diffuso sconcerto”, ha commentato la premier, sottolineando che esse “non aiutano” gli sforzi per un accordo sulla Brexit.