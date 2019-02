(ANSA) – ROMA, 7 FEB – La scuderia Rich Energy Haas è la prima a presentarsi ufficialmente in vista della nuova stagione della Formula 1, anche se per ora l’unica vera novità è la nuova livrea nera e oro, stesa sulla monoposto del 2018, che ricorda quella della Lotus degli anni ’70. La VF-19 sarà in pista tra una decina di giorni per i test di Barcellona e di essa sono state diffuse solo alcune immagini relative a particolari come i cerchi, l’ala anteriore, gli specchietti. La nuova colorazione è un omaggio al principale sponsor, appunto la Rich Energy, che ha intrapreso la strada battuta già con tanto successo dalla Red Bull. Nuova livrea, ma piloti confermati, come si sapeva da settembre, il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen. Alla quarta stagione nel circus, il team motorizzato Ferrari conta di ripetere le buone prestazioni del 2018, con l’intenzione di crescere ancora e lottare con Alfa Racing, McLaren, Racing Point e Renault per un posto di rilievo tra le ‘seconde linee’.