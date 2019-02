(ANSA) – NEW DELHI, 7 FEB – È morta due giorni fa, a ottantotto anni, in un ricovero protetto di Trivandrum, in Kerala, Dakshayani, l’elefantessa in cattività più vecchia dell’India. Dakshayani, che si era meritata il soprannome di Gaja Muthassi, ‘l’elefantessa nonna’, era molto conosciuta e amata: per decenni aveva partecipato, come portatrice di buoni auspici, a cerimonie religiose, matrimoni, processioni. Dakshayani è morta quasi all’improvviso, dopo che per qualche giorno aveva iniziato a rifiutare ogni tipo di cibo. Le persone che si occupavano di lei, per conto del Travancore Devaswom Board, l’associazione che l’aveva acquista decennio fa, l’hanno ricoperta di stoffe preziose e corone di fiori, e vegliata, come fosse una persona