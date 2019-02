(ANSA) – ROMA, 7 FEB – “La vittoria di oggi, sicuramente, vale tanto, perché arrivavamo da tante partite molto ravvicinate. Adesso, ci prendiamo questi tre punti, ci prendiamo soprattutto questi sette giorni per preparare un’altra partita che ci aspetta giovedì prossimo”: così ai microfoni di Sky il capitano della Lazio, Senad Lulic commenta la vittoria contro l’Empoli. “Lazio poco brillante? Penso che in queste partite, oggi come anche quella con il Frosinone, l’importante sia il risultato – ha aggiunto – Poi, nessuno domani ti chiederà come hai vinto. Se guardo a quella con la Juve, dove abbiamo fatto una grande partita, ma alla fine abbiamo perso. Quindi, ci godiamo questi tre punti e guardiamo avanti”. Sul futuro Lulic è ottimista: “È molto importante avere una rosa così, perché giocare ogni tre giorni è molto dura, giochiamo su tre fronti. Quindi, ci servono tutti, tutti ci danno una grande mano e se continuiamo così andremo molto lontano”, ha concluso.