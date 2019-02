(ANSA) – ROMA, 7 FEB – Beffa per il Betis Siviglia, che si fa rimontare due gol dal Valencia nell’andata della semifinale della Coppa del Re: l’incontro termina 2-2 e la qualificazione per la finale si deciderà nella gara di ritorno in programma al Mestalla a Valencia. In vantaggio il Betis allo scadere della prima frazione con Loren. Nella ripresa il raddoppio dei padroni di casa grazie ad una prodezza di Joaquin a segno dalla bandierina. La reazione del Valencia non si fa attendere: Cheryshev accorcia le distanze al 25′ mentre il gol del definitivo 2-2 porta la firma di Gameiro a segno in pieno recupero, al 47′.