(ANSA) – WASHINGTON, 8 FEB – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la stretta sull’aborto in Louisiana, bloccando la legge che prevede in tutto lo Stato un solo dottore in una sola clinica a disposizione delle donne che vogliono interrompere la gravidanza. Decisivo il voto del presidente della Corte John Roberts, nominato da George W. Bush, che si è schierato con i quattro giudici liberali. La legge in questione, promulgata nel 2014, è simile a quella del Texas che l’Alta Corte bocciò nel 2016.