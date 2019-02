(ANSA) – LA PAZ, 8 FEB – La Bolivia ha annunciato di aver deciso di aderire ufficialmente al ‘Meccanismo di Montevideo’, una iniziativa messa a punto da Messico, Uruguay e Paesi dei Caraibi (Caricom), “al fine di contribuire in modo efficace allo sviluppo allo sviluppo di un dialogo aperto e senza imposizioni, in cui i differenti attori della società venezuelana si mettano d’accordo su come superare la crisi con cui si confrontano”. In un comunicato si ricorda inoltre che il governo boliviano “ha partecipato alla riunione ministeriale Ue del Gruppo di contatto a Montevideo sul Venezuela motivato da uno spirito di dialogo e collaborazione fra popoli fratelli”. Dopo aver indicato di non aver firmato il comunicato del Gruppo internazionale di Contatto (Icg), di cui pure è parte, “non sentendosi rappresentata dalla totalità del suo contenuto”, la Bolivia ha assicurato che “continuerà a collaborare e lavorare con i Paesi dell’Icg e con la Ue, con tutto quello che è nelle sue possibilità per coadiuvare alla stabilità del Venezuela”.