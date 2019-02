(ANSA) – ROMA, 8 FEB – Il turno di questa notte in Nba ha segnato il ritorno alla vittoria dei Lakers con una prova convincente e una grandissima partita di Lebron James: i californiani hanno infatti battuto i Boston Celtics per 129-128 al suono della sirena, dopo una gara bellissima e piena di emozioni, ma soprattutto hanno ritrovato il loro fuoriclasse dei tempi migliori, in tripla doppia (28 punti, 12 rimbalzi e 12 assist). Passato l’infortunio, Lebron James può guardare al resto della stagione in modo fiducioso e così i Lakers, sempre in bilico in zona playoff. Serata no invece per Danilo Gallinari, al rientro dopo tre settimane di stop per dolori alla schiena. Il ‘Gallo’ con i suoi Clippers ha perso 116-92 dai Pacers, e il suo score non è andato oltre i 12 punti. Ko anche gli Spurs di Marco Belinelli, sconfitti da Portland per 127-118, per l’azzurro 8 punti. Continua la marcia dei Raptors, stanotte hanno battuto Atlanta 119-101. Infine vittoria di Orlando su Minnesota per 122-112 e di Oklahoma sui Memphis per 117-95 con la tripla doppia di Russell Westbrook (15 punti, 15 assist e 13 rimbalzi). (ANSA).