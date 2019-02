(ANSA) – ROMA, 08 FEB – Avvio super per i big mondiali nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo del PGA Tour di golf che dopo il primo round vede al comando, con 64 (-7) colpi, gli americani Scott Langley e Brian Gay. A Monterey (California) i due leader sono tallonati da Jason Day e Phil Mickelson (lo scorso anno entrambi secondi), terzi al fianco di Kevin Kisner, Matt Every, Cody Gribble e Si Woo Kim (66, -6). Dopo il successo nel Saudi International (European Tour), Dustin Johnson insegue il bis in California per avvicinare la leadership mondiale. Il 34enne di Columbia (South Carolina) è nono al fianco, tra gli altri, di Jordan Spieth (66, -5). Con Paul Casey, Rafa Cabrera Bello e Tony Finau ventinovesimi (69, -3). Le stelle del PGA Tour brillano, a deludere è invece Tommy Fleetwood. Il britannico, con un parziale di 73 (+2), è nelle retrovie (127/o). Esordio difficile sul PGA Tour per Ho-Sung Choi, player diventato celebre per il suo swing da pescatore. Il sudcoreano è 111/o (72, +2) ma il tifo in California è stato tutto dalla sua parte. Con la folla stregata dal 45enne di Phoang. Da campione in carica a sconfitto. Disastrosa prova per Ted Potter Jr. Lo scorso anno vincitore, l’americano è ora ultimo (82, +10). (ANSA).