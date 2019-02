(ANSAmed) – BEIRUT, 8 FEB – Intensi raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida Usa sono stati compiuti nelle ultime ore nella zona ancora in mano allo ‘Stato islamico’ nel sud-est della Siria, secondo quanto riferito dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). I bombardamenti sostengono l’avanzata di terra delle forze curdo-siriane contro le ultime centinaia di miliziani asserragliati tra l’Eufrate e il confine iracheno.(ANSAmed).