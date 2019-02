(ANSA) – ROMA, 8 FEB – “L’intervista di Prodi mi è piaciuta e la condivido. Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo. Credo che Zingaretti e Calenda siano persone attorno alle quali si può costruire una proposta alternativa per gli italiani”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella. Quanto al consenso del Pd alle europee, per Letta “il Pd crescerà più del 17 % che gli viene attribuito ora”.