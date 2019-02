(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 8 FEB – Le monache benedettine di Norcia sono pronte a fare ritorno in città dopo oltre due anni dal terremoto che ha reso inagibile il monastero di Sant’Antonio. Domenica entreranno nel container di “clausura” allestito nel giardino a ridosso della struttura. Lo faranno al termine della messa che il vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, officerà presso il centro di Madonna delle Grazie e dopo la processione che, partendo dalla zona di piazza Palatina, accompagnerà le religiose al modulo abitativo. “E’ un momento atteso e importante, le monache stavano facendo il conto alla rovescia per tornare finalmente nella loro terra”, ha detto il vescovo. “Condivideranno con la gente – ha aggiunto – la precarietà e le difficoltà della ricostruzione post sismica. La loro sarà una presenza ulteriore, silenziosa, discreta e soprattutto orante della Chiesa tra i terremotati”. E si dice soddisfatta anche la madre badessa suor Caterina Corona: “siamo contente di poter tornare a Norcia e poterci organizzare come comunità, anche se nella provvisorietà: siamo nate lì e lì è la nostra vita”. “Torniamo per dare un segno di speranza alla gente che è molto provata, ma soprattutto per pregare per loro”, ha concluso suor Corona. (ANSA).