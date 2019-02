(ANSA) – TERAMO, 8 FEB – “Salvini, lo sceriffo, dice che si può rivedere il progetto, il governo non si spaccherà su una cosa del genere. Migliaia di passatelle invadono le piazze a Torino, come api pacchiane sostenendo che essere ‘sì Tav’ vuol dire credere nel progresso, nella crescita. Secondo me è inutile e costa più del reddito di cittadinanza ma…cosa mi viene in mente!”. Lo scrive in un post sul suo blog Beppe Grillo.