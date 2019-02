(ANSA) – Aare (Svezia) 8 feb – L’austriaca Ramona Siebenhofer in 1.2.71 è al comando della combinata iridata di Aare dopo la prova di discesa. Seguono la slovena Ilka Stuhec in 1.12.72 e la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.12.77. Buon 6/o tempo per Federica Brignone in 1.13.31, mentre Nicol Delago è per 11/a e Marta Bassino 21/a. Si è gareggiato quasi sempre sotto una fitta nevicata e sul più corto tracciato di superG per la scarsa visibilità in quota. Alle 16.15 la manche di slalom su una pista senza grandi pendenze e in apparenza non complicata. Alla gara hanno partecipato solo 35 atlete -una parte delle quali, come anche Lindsey Vonn 8/a, solo per allenasi ancora un volta- a dimostrazione dello scarso appeal di questa disciplina in tempi di forte specializzazione. La combinata ha quasi certamente i giorni contati in coppa del mondo e forse anche a Mondiali ed Olimpiadi. Mercoledì la Fis dovrebbe prendere una decisione con il presidente Gian Franco Kasper che vuole mantenerla solo per i grandi eventi.