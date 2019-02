(ANSA) – CAIVANO (NAPOLI), 8 FEB – “Il cyberbullismo non rientra tra le forme di educazione alla legalità, aspetto su cui noi dobbiamo lavorare. È per questo che introdurremo l’educazione civica, che comprenderà anche questo argomento”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti rispondendo alle domande dei cronisti all’istituto superiore Francesco Morano di Caivano (Napoli), dove è intervenuto per la presentazione del progetto del Moige ‘Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro’.