(ANSA) – ROMA, 8 FEB – “Sono stati test un po’ strani, perché non abbiamo lavorato sul set-up della moto, ma solo sulle novità importanti che Honda ha portato qui. Oggi mi sentivo molto bene sulla moto. Ancora non posso guidare come voglio, ma sia il ritmo che il passo erano buoni. Quindi sono contento. Spero di recuperare per arrivare in Qatar pronto ad affrontare un test ‘normale’ “, senza il freno del dolore alla spalla operata. E’ l’auspicio di Marc Marquez al temine dei test della MotoGp a Sepang.