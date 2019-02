(ANSA) – ROMA, 8 FEB – “Sono contento a metà, perché alcune cose hanno funzionato bene e abbiamo migliorato le nostre prestazioni. Altre, dalle quali ci aspettavamo molto, purtroppo non ci hanno portato ciò di cui abbiamo bisogno”. Come dopo le prime due sessioni Valentino Rossi ha lasciato intendere che la direzione imboccata dalla Yamaha 2019 è quella giusta, ma anche che si aspetterebbe passi avanti più veloci. Comunque ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno in fondo alla tre giorni di Sepang: “Per me è positivo, perché è il primo test e abbiamo migliorato alcuni aspetti, ma abbiamo molto lavoro da fare. Il divario è abbastanza grande, quindi abbiamo bisogno di tempo. Sono contento dell’atmosfera e soprattutto delle idee all’interno del box, sembra che Yamaha sia molto concentrata sul miglioramento, questo è importante”.