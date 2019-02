(ANSA) – ROMA, 8 FEB – In arrivo detrazioni fiscali per i ‘costi della burocrazia’, derivanti dall’introduzione da parte del governo di “oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi”. Nella bozza della delega sulle semplificazioni si prevede infatti che questi costi aggiuntivi, se non compensati da pari riduzioni, saranno qualificati “di regola” come “onere fiscalmente detraibile”. Il ddl si propone infatti di “migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa” e di “ridurre gli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese e accrescere la competitività”.