(ANSA) – ROMA, 8 FEB – Dani Pedrosa, divenuto collaudatore del Red Bull KTM Factory Racing dopo il ritiro dalle competizioni, è stato operato al Barcelona Teknon Medical Centre. Un intervento necessario per migliorare il recupero dalla frattura scomposta da stress alla clavicola destra che l’ex pilota Honda ha sofferto dopo Natale. Il team di medici ha rafforzato l’osso con cellule staminali che dovranno risolvere l’osteoporosi, causa della frattura. Pedrosa adesso affronterà un periodo di convalescenza di circa tre mesi, prima di tornare al lavoro sulla RC16: “Al momento penso solo a ritrovare la forma e continuare il mio lavoro nello sviluppo per KTM. Purtroppo non ho potuto partecipare ai test in Malesia, ma ho continuato a lavorare tenendo un filo diretto con l’Austria, spero di tornare velocemente in pista”.